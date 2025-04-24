"Интер" перед матчем Лиги Чемпионов рассчитывает на возвращение трёх игроков в основной состав.

Главный тренер Симоне Индзаги рассчитывает, что правый защитник Дензел Дамфрис, центральный полузащитник Петр Зелински и нападающий Маркус Тюрам вернутся и будут готовы к матчу с "Барселоной" в среду вечером.

Есть вероятность, чтто один или двое футболистов смогут поучаствовать в воскресном матче против "Ромы". В нём Индзаги не сможет рассчитывать на Алессандро Бастони и Генриха Мхитаряна из-за травм.

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Напомним, что Демфрис недоступен после международных матчей в марте из-за травмы подколенного сухожилия и пропустил 8 матчей клуба.

Тюрам пропустили последние два матча туринского клуба из-за мышечной усталости. Зелински последний раз был на поле 8 марта в матче против "Монцы", в котором он сыграл 3 минуты.

Полуфинальный матч Лиги Чемпионов между "Барселоной" и "Интером" пройдёт 30 апреля.