  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Интер перед матчем Лиги Чемпионов рассчитывает на возвращение трёх игроков

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер перед матчем Лиги Чемпионов рассчитывает на возвращение трёх игроков

Италия

Усилят команду

Интер перед матчем Лиги Чемпионов рассчитывает на возвращение трёх игроков

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер" перед матчем Лиги Чемпионов рассчитывает на возвращение трёх игроков в основной состав.

Главный тренер Симоне Индзаги рассчитывает, что правый защитник Дензел Дамфрис, центральный полузащитник Петр Зелински и нападающий Маркус Тюрам вернутся и будут готовы к матчу с "Барселоной" в среду вечером.

Есть вероятность, чтто один или двое футболистов смогут поучаствовать в воскресном матче против "Ромы". В нём Индзаги не сможет рассчитывать на Алессандро Бастони и Генриха Мхитаряна из-за травм.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Демфрис недоступен после международных матчей в марте из-за травмы подколенного сухожилия и пропустил 8 матчей клуба.

Тюрам пропустили последние два матча туринского клуба из-за мышечной усталости. Зелински последний раз был на поле 8 марта в матче против "Монцы", в котором он сыграл 3 минуты.

Полуфинальный матч Лиги Чемпионов между "Барселоной" и "Интером" пройдёт 30 апреля.

По теме
yellow-arrow
Известный экс-тренер Барселоны может возглавить итальянский клуб
yellow-arrow
Милан заинтересовался хавбеком Манчестер Сити
yellow-arrow
Официально: Матч Аталанта - Лечче перенесен
Симоне Индзаги Маркус Тюрам Дензел Дамфрис Петр Зелински
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports Italia
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости