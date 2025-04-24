Милан заинтересовался хавбеком Манчестер Сити

"Милан" заинтересован в подписании полузащитника "Манчестер Сити" Джеймса Макати. Об этом пишет издание The Telegraph.

Согласно информации, "Манчестер Сити" рассматривает возможность продажи 22-летнего хавбека, чтобы уволить место в составе для потенциальных новичков.

В случае, если Макати станет доступным для трансфера, за ним, как ожидается, развернется борьба среди клубов английской Премьер-лиги, включая "Манчестер Юнайтед", "Ноттингем Форест" и "Ньюкасл".

Джеймс в текущем сезоне сыграл 25 матчей, в которых забил 7 голов.