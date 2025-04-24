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Милан заинтересовался хавбеком Манчестер Сити

Италия

Горожане могут попрощаться со своим хавбеком

Милан заинтересовался хавбеком Манчестер Сити

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Милан" заинтересован в подписании полузащитника "Манчестер Сити" Джеймса Макати. Об этом пишет издание The Telegraph.

Согласно информации, "Манчестер Сити" рассматривает возможность продажи 22-летнего хавбека, чтобы уволить место в составе для потенциальных новичков.

В случае, если Макати станет доступным для трансфера, за ним, как ожидается, развернется борьба среди клубов английской Премьер-лиги, включая "Манчестер Юнайтед", "Ноттингем Форест" и "Ньюкасл".

Джеймс в текущем сезоне сыграл 25 матчей, в которых забил 7 голов.

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Манчестер Сити Милан Джеймс Макати
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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Екатерина Власова
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