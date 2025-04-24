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Рома установила ценник на ключевого игрока команды
Одноклубник Довбика считается важной фигурой
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" установила ценник на ключевого игрока команды.
Согласно информации от журналиста Экрема Конура, руководство "джалороси" рассматривает Эвана Ндика как ключевого футболиста на будущее, поэтому они согласятся продать его только в том случае, если им поступит предложение в не менее 40-50 миллионов евро.
Ранее появлялась информация о том, что за 25-летним защитником следят несколько клубов из АПЛ.
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В текущем сезоне Эван Ндика принял участие в 46 матчах за "Рому" во всех турнирах, забив один гол и отдав две результативные передачи. Известный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
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