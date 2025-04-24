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Рома установила ценник на ключевого игрока команды

Италия

Одноклубник Довбика считается важной фигурой

Рома установила ценник на ключевого игрока команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома" установила ценник на ключевого игрока команды.

Согласно информации от журналиста Экрема Конура, руководство "джалороси" рассматривает Эвана Ндика как ключевого футболиста на будущее, поэтому они согласятся продать его только в том случае, если им поступит предложение в не менее 40-50 миллионов евро.

Ранее появлялась информация о том, что за 25-летним защитником следят несколько клубов из АПЛ.

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В текущем сезоне Эван Ндика принял участие в 46 матчах за "Рому" во всех турнирах, забив один гол и отдав две результативные передачи. Известный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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