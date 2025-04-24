"Рома" установила ценник на ключевого игрока команды.

Согласно информации от журналиста Экрема Конура, руководство "джалороси" рассматривает Эвана Ндика как ключевого футболиста на будущее, поэтому они согласятся продать его только в том случае, если им поступит предложение в не менее 40-50 миллионов евро.

Ранее появлялась информация о том, что за 25-летним защитником следят несколько клубов из АПЛ.

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В текущем сезоне Эван Ндика принял участие в 46 матчах за "Рому" во всех турнирах, забив один гол и отдав две результативные передачи. Известный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.