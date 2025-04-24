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Официально: Матч Аталанта - Лечче перенесен
Поединок состоится 27 апреля
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матч итальянской Серии А между "Аталантой" и "Лечче", который должен был состояться в пятницу, 25 апреля, перенесен на воскресенье, 27 апреля.
Команда "Лечче" уже прибыла в Бергамо и разместилась в отеле, готовясь к предстоящему поединку. Однако утром игроки и персонал узнали о смерти своего физиотерапевта Грациано Фиориете, проведшего в клубе более 20 лет.
Новая дата проведения поединка – воскресенье, 27 апреля, начало в 21:45 по киевскому времени.
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Источник:Atalanta
Опубликовал: Екатерина Власова
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