Известный экс-тренер Барселоны может возглавить итальянский клуб

Бывший тренер и футболист "Барселоны" Хави Эрнандес может возглавить в следующем сезоне клуб из Италии.

Как сообщает издание Fichajes, легендарный полузащитник национальной сборной Испании может получить работу в команде из Серии А. 45-летний испанский специалист может заменить Сеска Фабрегаса на посту главного тренера "Комо". Впрочем этот вариант будет возможен лишь в том случае, если его соотечественник решит покинуть клуб ради другой команды.

Хави готов начать новый этап в своей тренерской карьере. До "Барселоны" он работал в катарском "Аль-Садде".

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Напомним, что "Комо" находится на 12-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 39 очков после 33-х туров.