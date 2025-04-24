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Криптовалютная компания стала вторым крупнейшим акционером Ювентуса

Италия

Tether приобрел дополнительный пакет акций клуба

Криптовалютная компания стала вторым крупнейшим акционером Ювентуса

Getty Images/Global Images Ukraine

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Криптовалютная компания Tether объявила об увеличении своей доли в итальянском футбольном клубе "Ювентус", став вторым крупнейшим акционером туринского гранда.

Как стало известно, Tether приобрел дополнительный пакет акций "Ювентуса", увеличив свою общую долю до 10,12% акций клуба. Это также предоставило компании около 6,18% прав голоса.

"Этот стратегический шаг стал продолжением первоначального приобретения Tether 8,2% выпущенного акционерного капитала клуба (что составляло чуть больше 5% прав голоса), что позволило Tether еще больше увеличить свои инвестиции в культовую футбольную компанию в Турине", – говорится в заявлении Tether.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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