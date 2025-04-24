Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Криптовалютная компания стала вторым крупнейшим акционером Ювентуса
Tether приобрел дополнительный пакет акций клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Криптовалютная компания Tether объявила об увеличении своей доли в итальянском футбольном клубе "Ювентус", став вторым крупнейшим акционером туринского гранда.
Как стало известно, Tether приобрел дополнительный пакет акций "Ювентуса", увеличив свою общую долю до 10,12% акций клуба. Это также предоставило компании около 6,18% прав голоса.
"Этот стратегический шаг стал продолжением первоначального приобретения Tether 8,2% выпущенного акционерного капитала клуба (что составляло чуть больше 5% прав голоса), что позволило Tether еще больше увеличить свои инвестиции в культовую футбольную компанию в Турине", – говорится в заявлении Tether.
Популярное сейчас
- Итальянский клуб сделал официальное предложение Шахтеру по Судакову
- Сырский: Неся критические потери на фронте, Россия действует методами террористов
- Полузащитник Реала выбыл на три месяца из-за тяжелой травмы - СМИ
- Приятное. Клуб Довбика повторил достижение сезона 2015/16
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч