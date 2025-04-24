Два клуба Серии А интересуются вингером Ноттингем Форест

"Рома" и "Наполи" интересуются левым вингером "Ноттингем Форест" Каллумом Хадсоном-Одой.

Контракт игрока с "Ноттингемом" завершается в июне 2026 года, и в настоящее время переговоры о новом соглашении не продвигаются. Футболист рассматривает свои варианты продолжения карьеры.

Кроме итальянских клубов, интерес к воспитаннику академии "Челси" также проявляют клубы английской Премьер-лиги, среди которых "Тоттенхэм".

Каллум в текущем сезоне сыграл 32 матча, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.