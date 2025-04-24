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Два клуба Серии А интересуются вингером Ноттингем Форест
Каллум Хадсон-Одои летом может сменить лигу
Getty Images / Global Images Ukraine
"Рома" и "Наполи" интересуются левым вингером "Ноттингем Форест" Каллумом Хадсоном-Одой.
Контракт игрока с "Ноттингемом" завершается в июне 2026 года, и в настоящее время переговоры о новом соглашении не продвигаются. Футболист рассматривает свои варианты продолжения карьеры.
Кроме итальянских клубов, интерес к воспитаннику академии "Челси" также проявляют клубы английской Премьер-лиги, среди которых "Тоттенхэм".
Каллум в текущем сезоне сыграл 32 матча, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.
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