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Два клуба Серии А интересуются вингером Ноттингем Форест

Италия

Каллум Хадсон-Одои летом может сменить лигу

Два клуба Серии А интересуются вингером Ноттингем Форест

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Рома" и "Наполи" интересуются левым вингером "Ноттингем Форест" Каллумом Хадсоном-Одой.

Контракт игрока с "Ноттингемом" завершается в июне 2026 года, и в настоящее время переговоры о новом соглашении не продвигаются. Футболист рассматривает свои варианты продолжения карьеры.

Кроме итальянских клубов, интерес к воспитаннику академии "Челси" также проявляют клубы английской Премьер-лиги, среди которых "Тоттенхэм".

Каллум в текущем сезоне сыграл 32 матча, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

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Ноттингем Форест Наполи Рома (Италия) Каллум Хадсон-Одой
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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