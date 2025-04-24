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Известна оценка Коваленко за матч против Болоньи в Кубке Италии

Италия
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Sofascore определился с оценкой

Известна оценка Коваленко за матч против Болоньи в Кубке Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

24 апреля состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Италии, в котором "Болонья" сыграла против "Эмполи", где выступает Виктор Коваленко (2:1; общ. 5:1).

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После завершения игры статистический портал Sofascore оценил игру украинского футболиста на 7.1.

Виктор за 81 минуту забил 1 гол, отдал 67% точных передач, преуспел в 3 удачных обводках, выиграл 2 воздушных единоборства и совершил 31 касание мяча.

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Болонья Виктор Коваленко Эмполи SofaScore
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