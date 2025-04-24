Кубок Италии. Болонья - Эмполи 2:1. Гола Коваленко хватило лишь для престижа

Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Эмполи" 2:1 (первый матч - 3:0)

Голы: Фаббиан 7, Даллинга 87 - Коваленко 33

"Болонья": Равалья, Де Сильвестри, Беукема, Лукуми (Эрлич 46), Ликояннис, Фройлер (Эль-Аззузи 82), Моро, Орсолини (Домингес 46), Фаббиан (Побега 72), Камбиаги (Педрола 72), Даллинга

"Эмполи": Сегетти, Тосто, Де Шильо, Мариануччи (Гогличидзе 46), Эбуэхи (Гьяси 62), Баччи (Хендерсон 62), Самбия, Коваленко (Кампаньелло 81), Какаче, Конате, Сольбаккен (Коломбо 46)

Предупреждения: Орсолини 45+1 - Де Шильо 19, Мариануччи 20, Самбия 59

Главный арбитр: Маттео Марченаро

Полуфинал - единственная стадия Кубка Италии с двумя матчами. И, разумеется, организаторы хотели видеть два матча "Интер" - "Милан", а не "Болонья" - "Эмполи". Тем более, что первый матч "Болонья" выиграла в Эмполи со счетом 3:0. А сейчас обе команды думают больше о заданиях в лиге - выходе в Лигу Чемпионов для первой, выживание - для второго.

Еще перед первым матчем президент "Эмполи" Фабрицио Корси прямо заявил, что предпочитает остаться в Серии А, а не выйти в финал Кубка. А перед ответным главный тренер "Эмполи" Роберто Д'Аверса призывал игроков просто наслаждаться полуфиналом Кубка и играть будто со счета 0:0, не думая о результате первого матча.

В принципе, у второго состава аутсайдера получилось насладиться и играть со счета 0:0. Получилось достойно противостоять гораздо более близкому к первому составу фаворита. По крайней мере, в первом тайме гости играли не менее энергично, чем хозяева, старались, пытались атаковать. По ударам по воротам были близки (6:8), по ударам в створ победили (4:3).

Началось, правда, с раннего гола "Болоньи". Угловой был выбит, но Моро вернул мяч в штрафную навесом, а там Фаббиан спокойно пробил головой. Вскоре Камбиаги заблокировали, мяч отскочил к Ликояннису в углу, а мощный удар того отбил Сегетти. Однако вскоре Сольбаккен прорвался практически один-на-один (пробил неточно).

Далее Сегетти спас ногой от удара Даллинги. Равалья отбил удар Сольбаккена не очень уверенно. Самбия прорвался справа в штрафную, его удар Равалья с большим трудом отбил, но прямо на Виктора Коваленко. Украинец добил в пустые ворота. Так "Болонья" пропустила свой единственный на данный момент мяч в нынешнем розыгрыше Кубка Италии.

Коваленко забил в итальянском футболе свой третий мяч. Первый с ноября 2023-го года. Первый в Кубке Италии в карьере.

Во втором тайме преимущество "Болоньи" уже было очевидным. Оно было заметно хотя бы по счету ударов по воротам - 8:1. Правда, острых, опасных моментов было меньше, чем в первом. Камбиаги пробивал неточно из штрафной, Сегетти отбивал удар Фаббиана издали. Домингес на выходе один-на-один загнал себя в острый угол и пробил во вратаря.

Все же в итоге удалось дожать. Вновь угловой, который вернули в штрафную, Ликояннис навесил, а Даллинга замкнул головой.

"Болонья" в своем первом финале Кубка Италии с сезона 1973/74. Историческое достижение для "россоблу". В главном матче турнира их ожидает "Милан". А "Эмполи" записал на свой счет первый полуфинал Коппа в истории, на пути к которому выбил "Торино", "Фиорентину" и "Ювентус", но на этом чудеса закончились. У него более важные дела в лиге.

Коваленко вышел с первых минут в обоих полуфинальных матчах Кубка, хотя в лиге почти не играет. Сегодня он играл практически на позиции "десятки", позади двух форвардов. Также много помогал слева. Много двигался, работал и в глубине поля в отборе, подключался в штрафную площадку. Там и нашел свой гол. А вот его работа с мячом оставляла желать лучшего.

Его статистические показатели - 32 касания мяча, 18 передач, из них 12 точных. 13 единоборств (третье место в команде), из них пять выигранных. В целом 11 потерь мяча вместе с неточными передачами. Два фола, три отбора мяча. Как сказано выше, он тяжело работал в отборе, без мяча. В подключениях в атаку без мяча, в одном из которых и забил.