Россоблу впервые за 50 лет вышли в финал Кубка Италии. Болонья – Эмполи 2:1. Обзор матча

После гостевой победы со счетом 3:0 подопечным Итальяно оставалось формально отыграть домашнюю встречу. "Красно-синие" забили быстрый мяч, но тосканцы решили дать бой. В конце основного времени хозяева вырвали викторию.

14 мая команда будет бороться за трофей с "Миланом".

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Смотрите обзор ответного матча ½ финала Кубка Италии

Болонья. Стадио Ренато Далл'Ара, 27 033 зрителя

Болонья – Эмполи 2:1

Голы: Фаббиан, 7, Даллинга, 86 – Коваленко, 33