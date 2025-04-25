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Россоблу впервые за 50 лет вышли в финал Кубка Италии. Болонья – Эмполи 2:1. Обзор матча
Невероятный сезон в исполнении фельсиней
Getty Images/Global Images Ukraine
После гостевой победы со счетом 3:0 подопечным Итальяно оставалось формально отыграть домашнюю встречу. "Красно-синие" забили быстрый мяч, но тосканцы решили дать бой. В конце основного времени хозяева вырвали викторию.
14 мая команда будет бороться за трофей с "Миланом".
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Смотрите обзор ответного матча ½ финала Кубка Италии
Болонья. Стадио Ренато Далл'Ара, 27 033 зрителя
Голы: Фаббиан, 7, Даллинга, 86 – Коваленко, 33
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