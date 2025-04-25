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Главный тренер Болоньи высказался после выхода команды в финал Кубка Италии
Это была мечта
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Болоньи" Винченцо Италияно дал свой комментарий после ответного матча полуфинала Кубка Италии против "Эмполи", где его команда одержала победу со счетом 2:1 благодаря голам Джованни Фаббиана и Тайса Даллинги, между которыми произошел гол Виктора Коваленко. Теперь "Болонья" сыграет в финале с "Миланом".
"Это была цель, мечта этого города и клуба. Мы достигли чего-то замечательного, уважая Кубок Италии с самого начала, ведь когда наступает финальный рывок, все хотят выйти в финал.
Мы посвящаем этот успех болельщикам на этом невероятном стадионе, которые поддерживают ребят от начала до конца. Мы посвящаем это всем жителям Болоньи - от всего сердца.
Мы не можем дождаться поездки в Рим с 30 тысячами болельщиков, которые поддержат нас на "Стадио Олимпико", - сказал Итальяно.
Добавим, что финал Кубка Италии между "Миланом" и "Болоньей" состоится 14 мая. Интересно, что перед этим, 11 мая, команды сыграют между собой в рамках Серии А.
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