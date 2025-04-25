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Талантливый нападающий Комо выбыл до конца сезона из-за травмы
К сожалению, перелом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Футбольный клуб "Комо" подтвердил, что нападающий Ассане Диао пропустит оставшуюся часть сезона. 19-летний игрок получил травму во время тренировки команды. Тесты показали перелом плюсневой кости правой ноги.
"Комо 1907" подтверждает, что Ассане Диао получил травму правой ноги во время тренировки. После медицинского обследования он успешно перенес операцию остеосинтеза пятой плюсневой кости правой стопы. К сожалению, это означает, что Ассане пропустит оставшуюся часть сезона и начнет процесс восстановления. Операция была успешной, и он уже на пути к реабилитации.
Весь клуб поддерживает Ассане в это время и с нетерпением ждет его возвращения на поле в следующем сезоне", – говорится в заявлении клуба.
Добавим, что в этом сезоне нападающий провел 15 матчей за "Комо" во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 1 ассист.
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