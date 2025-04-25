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Интер рассматривает возможность трансфера воспитанника Милана

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Интер рассматривает возможность трансфера воспитанника Милана

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Fichajes, Джанлуиджи Доннарумма и "Интер" – это история, которая может потрясти летний трансферный рынок. Итальянский голкипер, который сейчас выступает за "ПСЖ", имеет контракт с парижским клубом до 2026 года, но не исключено, что он покинет команду раньше. Контрактная ситуация вратаря и растущий интерес со стороны "нерадзурри" активизировали слухи о возможном трансфере.

Команда, которой руководит Симоне Индзаги, ищет замену Яну Зоммеру, чья карьера близится к завершению. В этом контексте имя Доннаруммы приобрело популярность в клубе, как из-за его возраста, так и благодаря опыту на самом высоком уровне.

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Однако операция не будет без напряжения. Болельщики "Милана" не забыли времена, когда Доннарумма блестяще защищал ворота их клуба. Руководство "Интера" не скрывает своего энтузиазма по поводу этой сделки, которую считают стратегической. Приобретение одного из лучших вратарей континента со славным прошлым в "Милане" и в полной футбольной зрелости стало бы мастерским ходом.

Добавим, что в этом сезоне Доннарумма сыграл в 35 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах, пропустив 34 гола и 10 раз сохранив свои ворота "сухими".

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Интер (Милан) Милан Пари Сен-Жермен Джанлуиджи Доннарумма
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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