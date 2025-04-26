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ЛЧ или уход 8 игроков. У Ювентуса сложная ситуация перед концом сезона

Италия

Ювентус потеряет 60 миллионов евро, если не выйдет в ЛЧ

ЛЧ или уход 8 игроков. У Ювентуса сложная ситуация перед концом сезона

FC Juventus

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Если в конце сезона "Ювентус" не поднимется в турнирной таблице и не попадет в Лигу чемпионов, тогда клуб потеряет около 60 миллионов евро, и "старую сеньору" покинут 8 игроков, сообщает La Gazzetta dello Sport.

На текущий момент "Ювентус" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Сейчас команда претендует на участие в Лиге Европы в следующем сезоне. Чтобы рассчитывать на ЛЧ, ей нужно подняться на одно место.

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Отмечается, что если этого не произойдет, итальянский клуб покинут Влахович, Коло-Муани, Консейсау, Дуглас Луис, Маккенни, Гатти, Камбьязо и Перин.

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Источник:
gazzetta.it
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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