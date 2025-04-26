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Милан окончательно решил летом продать вингера
Пришел в команду два года назад
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Нигерийский вингер "Милана" Сэмюэл Чуквуэзе близок к тому, чтобы вскоре покинуть клуб. Об этом сообщает Николо Скира.
"Россонери" окончательно решили продать его в летнее трансферное окно, ведь игрок больше не входит в планы клуба на следующий сезон.
На футболиста уже есть претенденти. К ним входят как клубы АПЛ и Ла Лиги, так и представители саудовского чемпионата. Все они проявили интерес к Чуквуэзе.
"Милан" купил нигерийца у "Вильярреала" за 21,1 млн евро летом 2023 года. Тогда стороны подписали контракт на пять сезонов.
В текущей кампании Чуквуэзе провел 1215 минут в 33 матчах во всех турнирах – в среднем 36,8 минут за игру. На его счету пять голов и один ассист.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 14 млн евро.
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