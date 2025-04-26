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Соперник Шахтёра на Этапе лиги Лиги Чемпионов заинтересован в защитнике одного из аутсайдеров АПЛ
Футболист хочет уйти из клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
ТОП-клуб Серии А этого сезона заинтересован в защитнике одного из аутсайдеров АПЛ.
По словам инсайдера Николо Скиры, "Болонья" следит за центральным защитником "Лестера" Калебом Околи.
Скира информирует, что футболист готов покинуть "лис" летом.
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Калеб Околи присоединился к "Лестеру" в июле 2024 года из "Аталанты" за 14 млн евро. В этом сезоне он сыграл в 22-х матчах "лис" во всех турнирах, в которых отметился одним голом.
TransferMarkt оценивает футболиста в 12 млн евро.
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Источник:Nicolo Schira
Опубликовал: Владислав Прийменко
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