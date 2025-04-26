Все теряют много очков. Ситуация в Топ-9 Серии А перед концовкой сезона

Серия А выходит на финишную прямую. Остались пять туров, и борьба за Скудетто и за места в Еврокубках лишь обостряется. Попробуем же оценить общую картину команд Топ-9 и их перспективы на концовку сезона.

Следует отметить, что в случае равенства очков в борьбе за Скудетто будет назначен решающий очный матч, а вот в случае равенства очков в борьбе за другие места в Топ-9 решат дополнительные показатели - очные матчи, затем разница мячей и т.д.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Интер" 33 21 8 4 72-32 71 2 "Наполи" 33 21 8 4 52-25 71 3 "Аталанта" 33 19 7 7 66-30 64 4 "Болонья" 33 16 12 5 52-37 60 5 "Ювентус" 33 15 14 4 49-31 59 6 "Лацио" 33 17 8 8 55-43 59 7 Рома 33 16 9 8 48-32 57 8 "Фиорентина" 33 16 8 9 51-33 56 9 "Милан" 33 14 9 10 51-38 51

1. Интер - 71 очко

Оставшиеся матчи: Рома (дома), Эллас Верона (д), Торино (в гостях), Лацио (д), Комо (г)

Единственная команда Серии А, игравшая до апреля в трех турнирах. До среды в клубе открыто говорили о желании взять все три трофея - лигу, Кубок и Лигу Чемпионов, сделать требл. Но после 0:1 от "Болоньи" в лиге и вылета из Кубка с 0:3 от "Милана" возникли сомнения во взятии даже одного.

Поражение от "Милана" в среду было настолько тяжелым ударом, что главный тренер Симоне Индзаги кричал арбитрам на 90-ой минуте: "Не нужно добавленное время" (они и вправду ничего не добавили), а перед первой тренировкой после матча собрал игроков и говорил с ними на повышенных тонах.

Фабио Капелло говорит даже о высокомерии команды и ее тренера. "Я не удивлюсь, если окажется, что "Интер" немного потерял связь с реальностью после победы над "Баварией" в четвертьфинале Лиги Чемпионов, подумал, что та победа - конечная станция".

Чемпион устал. Ментально и физически. Об этом постоянно повторяют и президент клуба Джузеппе Маротта, и Индзаги, и игроки. Хотя Симоне добавляет, что это не оправдание и нужно быть выше этого, говорит о проблемах с концентрацией и четкостью в обеих штрафных площадках.

Состав "Интера" очень возрастной и не удивительно, что устал, травмы мешают. Также не помогает скамья запасных, плохо выходя на поле, не помогают летние новички, и в прессе уже пишут о желании команды избавиться от некоторых летом. Некоторых новичков и некоторых запасных.

Также календарь не в его пользу по сравнению с "Наполи", поскольку ожидают матчи против "Лацио" и "Ромы" - грандов, борющихся за выход в Лигу Чемпионов, а также выезды к зубастым "Торино" и "Комо". А еще ведь - полуфинальные матчи Лиги Чемпионов против "Барселоны".

И все же речь о чемпионе, разорвавшем лигу в предыдущем сезоне. О составе, который тот же Капелло, да и другие, называют сильнейшим в лиге с большим отрывом уже пятый сезон подряд. Об опытных бойцах, победителях Серии А, АПЛ, Лиги Чемпионов, Чемпионатов мира и Европы.

Кроме этого, и календарь не такой уж страшный, как кажется. Против "Лацио" и "Ромы" играть дома, и "Интер" побеждал обеих в этом сезоне во всех трех матчах во всех турнирах с общей разницей мячей 9:0. А "Торино" и "Комо" уже не за что играть. "Верона" борется против вылета, но против нее играть дома.

"Интер" остаётся главным фаворитом лиги.





2. Наполи - 71 очко

Оставшиеся матчи: Торино (д), Лечче (г), Дженоа (д), Парма (г), Кальяри (д)

Все же календарь - главное преимущество "Наполи". У него не осталось матчей против грандов вообще, также три из пяти матчей домашние. Двум из соперников - "Торино" и "Дженоа" - не за что играть. И главное - нет никаких "барселон". Он с декабря играет в одном-единственном турнире.

Еще один его огромный козырь - Антонио Конте. Специалист по выигрыванию лиг, по победам на характере, преображению игроков и команд. Волшебник. Он уже вытащил команду с десятого места до его прихода, в предыдущем сезоне, на второе, способен сделать и еще один шаг вверх.

Впрочем, и у него проблем хватает. Прежде всего - крайне куцый состав и еще меньшая помощь от скамьи запасных, чем у "Интера". Конте жалуется на это, публично поссорился с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом. Сейчас только и говорят об этой ссоре и о реальном уходе тренера летом.

Сам Конте также говорит, что жители Неаполя постоянно требуют побед, чем создают слишком огромное давление. "Наполи" и вправду исторически известен как команда, которая разваливается под давлением в решающие моменты.

Неаполитанцам также сильно мешают травмы, из-за чего Конте, тактическому фундаменталисту, приходится менять тактическую схему. В атаке они сильно зависят от отдельных игроков - 12 голов и десять ассистов у Ромелу Лукаку, девять голов, а это рекорд карьеры, у Скотта МакТоминея.

Неделю тому они еле победили на выезде "Монцу", безоговорочно худшую команду лиги (1:0), в марте сыграли 0:0 на выезде с "Венецией" из зоны вылета. А еще ждут выезды к "Парме" и "Лечче", которые борются против вылета. К "Парме", которая в апреле дома сыграла вничью с "Интером" и победила "Ювентус".

В целом сейчас "Наполи" вряд ли играет лучше "Интера". С разницей более одного мяча выиграл лишь один из последних 13-ти матчей, вообще выиграл лишь четыре из последних 11-ти. Хотя обойти его всё же способен благодаря календарю, Конте и усталости соперника.

3. Аталанта - 64 очка

Оставшиеся матчи: Лечче (д), Монца (г), Рома (д), Дженоа (г), Парма (д)

"Аталанта" еще в марте плотно боролась за Скудетто, но всего четыре победы в 14-ти турах отбросили ее. После чего удалось поправить положение солидными победами над "Болоньей" и "Миланом" и остаться третьей. Джан Пьеро Гасперини считает и такое место огромным успехом.

Её состав силен, опытен и привык к высоким местам, концовки сезона она обычно проводит мощно. Усталости не должно быть, поскольку с февраля играет лишь в одном турнире. И календарь хорош - "Монца" и "Дженоа" завершили сезон, лишь один гранд, да и "Рому" бергамцы в последние годы побеждают.

Правда, им также играть против "Лечче" и "Пармы", а три матча дома - не факт, что преимущество, поскольку дома в лиге "Богиня" в последних восьми матчах добыла лишь одну победу. Впрочем, победила как раз в последнем.

Ей мешают травмы, особенно в обороне, где в центре приходится ставить латералей, скамья запасных зимой помогала великолепно, но весной будто испарилась. Мешает и шум вокруг Гасперини, который, скорее всего, уйдет летом. Ее физическая форма не лучшая.

В начале апреля после трех поражений подряд без забитых мячей она выглядела разваленной, СМИ говорили о коллапсе, но Гасперини сумел встряхнуть команду и оставить фаворитом в борьбе за третье место. Впрочем, никто не гарантирует, что проблемы не вернутся.

4. Болонья - 60 очков

Оставшиеся матчи: Удинезе (г), Ювентус (д), Милан (г), Фиорентина (г), Дженоа (д)

"Болонья" вышла в финал Кубка Италии впервые с 1974-го года и желает выйти в Кубок/Лигу Чемпионов во второй раз подряд и во второй с 1964-го. Ее настроение и мотивация заоблачны, ее состав ровный и не зависит в атаке от одного игрока, скамейка запасных помогает.

В апреле она сыграла вничью дома с "Наполи" и победила "Интер", вновь доказав свою силу, в марте громила дома "Лацио" со счетом 5:0. Потому даже матчи против "Ювентуса", "Милана" и "Фиорентины" в мае ее не пугают.

Правда, ясно, что такой календарь гораздо сложнее, чем у "Аталанты", сложнее, чем у "Ювентуса" и "Лацио". Ведь между выездами к "Милану" и "Фиорентине" ожидает финал Кубка против "Милана". Три Топ-матча на выезде за 8-9 дней.

Другие проблемы состоят в неопытности в борьбе на таком уровне, причем и тренера Винченцо Итальяно, никогда не приводившего свои команды в Серии А на места выше седьмого, в банальном недостаточном качестве игроков по сравнению с конкурентами.

"Россоблу" прыгают гораздо выше головы. Способны ли так прыгать до самого окончания сезона?

5. Ювентус - 59 очков

Оставшиеся матчи: Монца (д), Болонья (г), Лацио (г), Удинезе (д), Венеция (г)

"Ювентус" сменил тренера после 0:4 и 0:3 подряд, с новым - Игором Тудором - победил дома "Дженоа" и "Лечче" с разницей в один мяч, сыграл 1:1 в гостях с "Ромой", а затем проиграл в Парме. По уровню игры сейчас он выглядит существенно хуже "Болоньи" и "Лацио".

Ему еще и очень сильно мешает огромное давление, ведь для такого клуба не выйти в Лигу Чемпионов - позор. СМИ и соцсети кружат над ним как вороны. Мешают и тяжелые травмы в обороне. Мешает статус временного тренера Тудора, который он сам называет позорным, и разговоры о новом.

"Юве" играет лишь в одном турнире, но выезды к "Болонье" и "Лацио" в течение 7-9 дней будут крайне сложными. И решающими. Хотя не стоит недооценивать и выезд на неудобный стадион "Венеции", которая борется против вылета. "Наполи" и "Лацио" там сыграли лишь 0:0.

За него история, традиции, дух победителя, Fino Alla Fine, за него сильный состав, где есть обширные варианты ротации в центре поля и в атаке. Поражение от "Болоньи" или "Лацио" в борьбе за Топ-4 станет громкой сенсацией.

6. Лацио - 59 очков

Оставшиеся матчи: Парма (д), Эмполи (г), Ювентус (д), Интер (г), Лечче (д)

Подопечные Марко Барони сумели опомниться от 0:5 в Болонье в середине марта, когда даже говорили об увольнении тренера летом. Последние результаты в лиге хороши - победы в гостях над "Аталантой" и "Дженоа" без пропущенных мячей и ничья с "Ромой".

Ещё и наконец-то вернулись оба форварда - Тати Кастельянос и Булайе Диа - и даже забили в лиге впервые с февраля. А в целом ныне в плане травм у "орлов" проблем меньше, чем у конкурентов. Хотя и сам состав, скамейка, более короткие, чем у большинства конкурентов, и запасные не очень помогают.

Прямо сейчас команда несколько устала от Лиги Европы. Но ведь вылетела из неё и теперь играет лишь в одном турнире.

Правда, календарь непрост. Ни одной команды, закончившей сезон, матчи против "Ювентуса" и "Интера". Три матча из пяти дома, где выиграл в лиге лишь один из предыдущих девяти. И в целом "Лацио" очень нестабилен. Бывают и 0:5, и 0:6.

Его диапазон очень широк. В итоге может быть и четвёртое место, и восьмое.

7. Рома - 57 очков

Оставшиеся матчи: Интер (г), Фиорентина (д), Аталанта (г), Милан (д), Торино (г)

По результатам "Рома" лучшая в лиге в последнее время. Она не проигрывала в последних 17-ти матчах лиги, одержав в них 12 побед. В последних десяти матчах Серии А добыла восемь побед и две ничьи. Настроение в клубе замечательное, Клаудио Раньери уверенно руководит.

Что касается состава, то он достаточно большой. При этом Раньери предпочитает сохранять стабильность стартового. Хотя сообщают, что хочет попробовать игру с первых минут с двумя чистыми форвардами - Артёмом Довбиком и Эльдором Шомуродовым, чего ранее не было.

Проблемы, вместе с тем, имеются. В последних четырех матчах против команд Топ-9 состоялись лишь ничьи. В целом в сезоне в лиге над командой Топ-9 лишь одна победа. А ведь до окончания сезона остались ещё целых четыре таких матча, больше, чем у кого-либо другого в Топ-9.

Вообще над кем-либо победа с разницей более одного мяча в лиге с 18-го января лишь одна. Команда играет скучно, побеждает почти всегда лишь со счётом 1:0. У неё нет никакого запаса прочности в атаке. Хотя оборона хороша.

Кроме того, она и "Ювентус" должны отыграть три из пяти матчей в гостях. А для обоих родной стадион представляет собой особую ценность.

Раньери говорит, что выход в Лигу Чемпионов будет чудом. Усыпляет бдительность конкурентов или же просто реально оценивает расклад?

8. Фиорентина - 56 очков

Оставшиеся матчи: Эмполи (д), Рома (г), Венеция (г), Болонья (д), Удинезе (г)

"Фиорентину", кроме лиги, ожидают ещё два полуфинальных матча Лиги Конференций и, она надеется, ещё и финал. А скамейка запасных у неё небольшая, запасные недостаточно помогают. Хотя и лучше, чем "Лацио" или "Интеру". Потому от неё трудно ожидать прорыва в Топ-4.

Она в хорошей форме. Не проиграла в пяти последних матчах лиги. Разгромив "Ювентус" (3:0), победив "Аталанту", сыграв 2:2 с "Миланом". Но вдруг взяла и сыграла 0:0 дома с "Пармой" - аутсайдером и новичком.

Ещё в марте она пребывала в глубоком кризисе, и её тренера Раффаэле Палладино чуть не уволили.

Её ожидает "Рома". Выезд в Венецию. И два дерби - Тосканское и Апеннинское, а "Эмполи" и "Болонья" всегда борются с ней яростно. Первый не проигрывал ей в шести последних матчах во всех турнирах, выбил её из Кубка в этом сезоне во Флоренции. Вторая победила её в двух последних матчах.

"Фиалки" более чем способны пробиться на лигоевропейское место, но на лигочемпионское - вряд ли.

9. Милан - 51 очко

Оставшиеся матчи: Венеция (г), Дженоа (г), Болонья (д), Рома (г), Монца (д)

СМИ в унисон говорят, что "Милан" завершил борьбу в лиге и интересуется лишь Кубком. В клубе, разумеется, гневно отвергают такие заявления, но факты в том, что в Коппа в среду "россонери" разнесли "Интер" (3:0), а в лиге с 28-го сентября связывали не более двух побед подряд.

Финал Кубка против "Болоньи" точно будет у него в приоритете. А ведь он состоится между матчами лиги против "Болоньи" и "Ромы". Также ему ещё ехать в Венецию и вообще три матча лиги из пяти играть в гостях.

"Милан" способен играть отлично, что доказал в предыдущем гостевом матче лиги 4:0 над "Удинезе", а также в Кубке. Но и способен играть крайне разобранно, что демонстрировал в этом сезоне в Серии А гораздо чаще.

До Лиги Чемпионов он точно не дотянется, выход в Лигу Европы принесёт и победа в Кубке, а Лига Конференций и не очень нужна.

В целом все команды Топ-9 Серии А устали, все играют неровно, нестабильно, бледно. На данный момент лишь две команды Топ-9 в разгаре серии побед - "Наполи" и "Аталанта", да и она состоит всего из двух. Так что ожидается нервная концовка сезона с постоянными потерями очков.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine