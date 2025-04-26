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На фоне переговоров с другим клубом. Ювентус нашёл альтернативу звёздному футболисту Наполи
Не менее статусный игрок
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" нашёл альтернативу звёздному футболисту "Наполи".
Туринцы считают нападающего Виктора Осимхена приоритетным трансфером, однако переговоры с "Манчестер Юнайтед" и сумма трансфера их смущает. Покупка у "Наполи" обойдётся в 70 млн евро.
Альтернативный вариант – нападающий "Аталанты" и сборной Италии Матео Рэтеги. Он обойдётся в не менее 50 млн евро.
"Ювентусом" рассматриваются варианты Адемолы Лукмана, но он более нападающий-подстраховщик, Джонатана Дэвида из "Лилля" и Лиам Делапа из "Ипсвича".
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В этом сезоне Виктор Осимхэн играет на правах аренды за "Галатасарай". На его счету 35 матчей, в которых забито 30 голов и 7 голевых передач.
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