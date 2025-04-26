На фоне переговоров с другим клубом. Ювентус нашёл альтернативу звёздному футболисту Наполи

"Ювентус" нашёл альтернативу звёздному футболисту "Наполи".

Туринцы считают нападающего Виктора Осимхена приоритетным трансфером, однако переговоры с "Манчестер Юнайтед" и сумма трансфера их смущает. Покупка у "Наполи" обойдётся в 70 млн евро.

Альтернативный вариант – нападающий "Аталанты" и сборной Италии Матео Рэтеги. Он обойдётся в не менее 50 млн евро.

"Ювентусом" рассматриваются варианты Адемолы Лукмана, но он более нападающий-подстраховщик, Джонатана Дэвида из "Лилля" и Лиам Делапа из "Ипсвича".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Виктор Осимхэн играет на правах аренды за "Галатасарай". На его счету 35 матчей, в которых забито 30 голов и 7 голевых передач.