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На фоне переговоров с другим клубом. Ювентус нашёл альтернативу звёздному футболисту Наполи

Италия

Не менее статусный игрок

На фоне переговоров с другим клубом. Ювентус нашёл альтернативу звёздному футболисту Наполи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ювентус" нашёл альтернативу звёздному футболисту "Наполи".

Туринцы считают нападающего Виктора Осимхена приоритетным трансфером, однако переговоры с "Манчестер Юнайтед" и сумма трансфера их смущает. Покупка у "Наполи" обойдётся в 70 млн евро.

Альтернативный вариант – нападающий "Аталанты" и сборной Италии Матео Рэтеги. Он обойдётся в не менее 50 млн евро.

"Ювентусом" рассматриваются варианты Адемолы Лукмана, но он более нападающий-подстраховщик, Джонатана Дэвида из "Лилля" и Лиам Делапа из "Ипсвича".

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В этом сезоне Виктор Осимхэн играет на правах аренды за "Галатасарай". На его счету 35 матчей, в которых забито 30 голов и 7 голевых передач.

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Ювентус (Турин) Виктор Осимхен
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Источник:
Tuttosport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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