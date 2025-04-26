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Итальянские СМИ рассказали, при каких условиях Интер продлит контракт с главным тренером

Италия

Команда стала играть лучше

Итальянские СМИ рассказали, при каких условиях Интер продлит контракт с главным тренером

Getty Images / Global Images Ukraine

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Итальянские СМИ рассказали, при каких условиях "Интер" продлит контракт с главным тренером.

La Gazzetta Dello Sport сообщает, что "Интер" продлит контракт с Симорном Индзаги, даже если этот сезон вдруг закончится без выигранных трофеев.

"Мы очень довольны Индзаги, продление его контракта – формальность.

Он очень хорошо работал все эти годы и является образцом для подражания для всего клуба с технической точки зрения. Он один из лучших менеджеров в мире, и у него есть преимущество в том, что он когда-то был великим футболистом.

Мы очень рады, что он с нами, и я думаю, что, когда всё закончится, мы соберёмся с клубом и продлим его контракт", - сказал президент "Интера" Беппе Маротта.

Нынешний контракт Индзаги с клубом действителен до 2026 года. Клуб и тренер ведут переговоры о новом соглашении до 2027 года.

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Сейчас "Интер" лидирует в Серии А, набрав 71 балл. У "нерадзурри" одинаковое количество очков с "Наполи", но лучше разница мячей.

Также "Интер" сыграет в полуфинале Лиги Чемпионов, где встретится с "Барселоной". Матч состоится 30 апреля.

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Источник:
Gazzetta
Опубликовал: Владислав Прийменко
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