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Известно, кто из футболистов не поможет Роме в следующем матче Серии А

Италия

Выбор Раньери перед игрой против нерадзурри

Известно, кто из футболистов не поможет Роме в следующем матче Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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После серии из 17 игр подряд без поражений в лиге "Рома" готовится к игре с "Интером" (воскресенье, 27 апреля, 15:00) в 34-м туре Серии А.

Раньери вызвал 23 игроков, которым снова не помощники аргентинец Пауло Дибала (для которого сезон завершен), Нельссон и Сауд Абдулхамид. Относительно последнего, он вернулся к тренировкам с командой в течение недели, но медицинский персонал предпочел бы, чтобы Сауд не шел на особый риск.

Вызванные игроки Раньери: Де Марци, Голлини, Свилар; Анхелиньо, Хуммельс, Манчини, Челик, Ренш, Н'Дика, Салах-Эдин, Сангаре; Кристанте, Гурна-Дуат, Коне, Паредес, Пеллегрини, Писилли, Салемакерс; Довбк, Балданци, Эль-Шаарави, Суле, Шомуродов.

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Источник:
gazzetta.it
Опубликовал: Денис Снигур
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