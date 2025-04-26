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Несмотря на внутренние трагические обстоятельства. Аутсайдер Серии А таки поедет на матч против Аталанты

Италия
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Трагедия внутри клуба

Несмотря на внутренние трагические обстоятельства. Аутсайдер Серии А таки поедет на матч против Аталанты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Лечче" был возмущен тем, что Серия А перенесла матч всего на два дня после внезапной смерти их физиотерапевта Грациано Фиориты в четверг.

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Матч должен был состояться в пятницу, но Серия А перенесла его после того, как игроки и тренерский штаб "Лечче", шокированные новостью, вернулись домой из Ломбардии. Команда отказалась покидать Апулию в субботу утром, но, согласно последнему обновлению Sky Sport, они решили вылететь в день игры, в воскресенье утром. Согласно сообщениям в Италии, воскресный матч Серии А между "Аталантой" и "Лечче" в Бергамо состоится по плану.

Болельщики "нерадзурри" на "Курва Суд" завтра будут молчать в знак протеста и уважения к своим соперникам и семье Фиориты.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Денис Снигур
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