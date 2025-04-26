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Президент ФИФА Инфантино подтверждает игру с участием легенд футбола в честь Папы Франциска
Понтифик любил эту игру
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент ФИФА Джанни Инфантино сегодня утром посетил похороны Папы Франциска и объявил о благотворительной игре в сентябре в честь Понтифика.
Инфантино обсудил эту идею с Папой в феврале во время Всемирной встречи с правами детей в Риме.
"На нашей последней встрече несколько месяцев назад мы обсуждали организацию игры для детей за участие мировых легенд, чтобы объединить его страсть к футболу и способствовать единству среди молодежи", - сказал Инфантино Sky TG24 в субботу.
"Мы думали о том, чтобы провести эту игру в сентябре, и сейчас мы обязательно сделаем это, чтобы почтить его память, объединив лучшую легенду футбола".
Инфантино выступил с площади Святого Петра, где сегодня утром он посетил похороны Папы Франциска.
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