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Фиорентина – Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Коваленко и компания продолжают борьбу за выживание
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче очередного тура чемпионата Италии команда Виктора Коваленко приедет в гости к "Фиорентине" с надеждой получить хотя бы один балл, который уже может помочь им в борьбе за выживание в высшем дивизионе на следующий сезон. Впрочем, заработать хотя бы ничью будет чрезвычайно сложно сегодня.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 27 апреля.
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Серия А. 34-й тур.
27 апреля. 16:00. Флоренция. "Артемио Франки"
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия)
Трансляция: Megogo Football 3
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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