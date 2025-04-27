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Фиорентина – Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Коваленко и компания продолжают борьбу за выживание

Фиорентина – Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче очередного тура чемпионата Италии команда Виктора Коваленко приедет в гости к "Фиорентине" с надеждой получить хотя бы один балл, который уже может помочь им в борьбе за выживание в высшем дивизионе на следующий сезон. Впрочем, заработать хотя бы ничью будет чрезвычайно сложно сегодня.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 27 апреля.

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Серия А. 34-й тур.

27 апреля. 16:00. Флоренция. "Артемио Франки"

Главный судья: Антонио Рапуано (Италия)

Трансляция: Megogo Football 3

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Трансляция матча "Фиорентина" — "Эмполи"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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