Фиорентина – Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

В матче очередного тура чемпионата Италии команда Виктора Коваленко приедет в гости к "Фиорентине" с надеждой получить хотя бы один балл, который уже может помочь им в борьбе за выживание в высшем дивизионе на следующий сезон. Впрочем, заработать хотя бы ничью будет чрезвычайно сложно сегодня.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 27 апреля.

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Серия А. 34-й тур.

27 апреля. 16:00. Флоренция. "Артемио Франки"

Главный судья: Антонио Рапуано (Италия)

Трансляция: Megogo Football 3

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