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Наполи – Торино. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Антонио Конте готов к настоящей борьбе за титул
Getty Images / Global Images Ukraine
В Италии активно обсуждают потенциальный чемпионский матч между "Интером" и "Наполи" по итогам сезона. Но для этого обеим командам нужно иметь равное количество очков на финише чемпионата. Пока говорить об этом рано, а вот о необходимости выиграть все возможные матчи до конца — самое время. Следующее испытание для "Наполи" – крепкий "Торино".
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 27 апреля.
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Серия А. 34-й тур.
27 апреля. 21:45. Неаполь. "Диего Марадона"
Главный судья: Маурицио Мариани (Италия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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