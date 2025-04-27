Наполи – Торино. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

В Италии активно обсуждают потенциальный чемпионский матч между "Интером" и "Наполи" по итогам сезона. Но для этого обеим командам нужно иметь равное количество очков на финише чемпионата. Пока говорить об этом рано, а вот о необходимости выиграть все возможные матчи до конца — самое время. Следующее испытание для "Наполи" – крепкий "Торино".

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 27 апреля.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

1.43 4.50 8.50 Узнать больше

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Серия А. 34-й тур.

27 апреля. 21:45. Неаполь. "Диего Марадона"

Главный судья: Маурицио Мариани (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Наполи" — "Торино" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.