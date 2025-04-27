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Вызов для Довбика. Интер – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Обе команды имеют за что бороться

Вызов для Довбика. Интер – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома" продолжает прогрессировать в Серии А. За последние 15 матчей они с отрывом заработали больше всего очков – футбол Раньери дает плоды. А вот "Интер", наоборот, немного забуксовал. Однако и дальше лидирует в чемпионате. У команды Индзаги столько же зачетных пунктов, сколько у “Наполи”. К концу чемпионата пять туров и абсолютно каждый балл важен. "Волкам" также есть за что бороться, ведь к зоне Лиги чемпионов всего три очка.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

В прямом эфире этот матч покажет канал Megogo Футбол-1 на OTT-платформе MEGOGO. Начало – в 16:00.

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Чемпионат Италии, 34 тур

27 апреля, 16:00. "Джузеппе Меацца" (Милан)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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