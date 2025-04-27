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Эмполи объявил состав на матч против Фиорентины. Попал ли Коваленко в старт?
Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
В 34-м туре Серии А встретятся "Фиорентина" и "Эмполи".
Виктор Коваленко остался в запасе "Эмполи".
STARTING XI | #FiorentinaEmpoli— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) April 27, 2025
Alle 15.00 allo #StadioArtemioFranchi la sfida contro la #Fiorentina: ecco la nostra formazione ⬇
EMPOLI: Vasquez; Goglichidze, Pezzella, Grassi, Anjorin, Fazzini, Gyasi, Solbakken, Viti, Ismajli, Esposito pic.twitter.com/2LkV4mDM76
Украинский полузащитник в этом сезоне сыграл 5 матчей в Серии А. Голами и голевыми передачами не отмечался.
Напомним, что Виктор Коваленко присоединился к итальянскому клубу в феврале 2025 года в качестве свободного агента.
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До очной встречи "Эмполи" занимает 18-е место в турнирной таблице с 25-ю набранными баллами. "Фиорентина" - восьмая с 56-ю баллами.
Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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