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Эмполи объявил состав на матч против Фиорентины. Попал ли Коваленко в старт?

Италия

Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени

Эмполи объявил состав на матч против Фиорентины. Попал ли Коваленко в старт?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 34-м туре Серии А встретятся "Фиорентина" и "Эмполи".

Виктор Коваленко остался в запасе "Эмполи".

Украинский полузащитник в этом сезоне сыграл 5 матчей в Серии А. Голами и голевыми передачами не отмечался.

Напомним, что Виктор Коваленко присоединился к итальянскому клубу в феврале 2025 года в качестве свободного агента.

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До очной встречи "Эмполи" занимает 18-е место в турнирной таблице с 25-ю набранными баллами. "Фиорентина" - восьмая с 56-ю баллами.

Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Виктор Коваленко Эмполи
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Источник:
Empoli
Опубликовал: Владислав Прийменко
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