Серия А. Милан выдержал в Венеции

Серия А. 34-й тур

Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Милан" 0:2

Голы: Пулишич 5, С. Хименес 90+6

"Венеция": Раду, Шингтьенн (Маркандалли 74), Идзес, Канде, Дзербин, Бузио (К. Перес 64), Николусси Кавилья, Конде (Ористаньо 67), Хапс (Дзампано 80), Фила (Гиткьер 64), Йебоа

"Милан": Маньян, Томори, Габбия, Павлович, А. Хименес (Уокер 71), Фофана (Ф. Терраччьяно 87), Рейндерс, Эрнандес, Пулишич (Феликс 87), Абрахам (С. Хименес 64), Леау (Лофтус-Чик 70)

Предупреждениe: Канде 55

Вокруг "Милана" говорят, что он уже прекратил борьбу в лиге и настраивается лишь на Кубок. Как настраивается на Кубок - мы видели в среду, когда разгромил "Интер" и вышел в финал. А насчет лиги - в Венецию он ехал после лишь трех побед в девяти турах, на девятом месте, уже и не веря, что способен пробиться в Лигу Чемпионов. И играл сегодня на уровне девятого места, если не хуже. Тем не менее, поборолся и победу добыл.

"Венеция" в зоне вылета, но в последнее время борется. В предыдущих восьми матчах лиги проиграла лишь однажды, сыграв 0:0 с "Наполи", "Аталантой" и "Лацио". Но здесь она слишком рано пропустила. По своей вине, потеряв мяч на выходе из обороны. Фофана отдал вразрез в штрафную Пулишичу - и 0:1. Аутсайдер ответил, отвечал весь матч, атаковал. Выиграл матч по ударам по воротам. Но не забил и под занавес пропустил еще.

Первый тайм "россонери" провели реально слабо. Дзербин мог забить им, но замкнул чуть неточно. Прострел Йебоа чуть не замкнули в упор. Николусси Кавилья пробил два штрафных - чуть неточно и Маньян отбил. Майк в итоге пропустил, но Бузио был в совсем небольшом офсайде. Пулишич забил еще, но из большого офсайда. А в начале второго тайма Николусси Кавилья слета пробил близко к стойке.

Во втором тайме в целом "Милан" уже отодвигал игру от своих ворот, оборонялся лучше, время от времени устраивал неплохие атаки. Но мог и пропустить, когда Павлович энергично толкал Йебоа в своей штрафной. Вроде бы даже и попал ему по ноге. Арбитр и ВАР промолчали. А в концовке гости выдержали финальный штурм хозяев с угловыми и забросами в штрафную и сами забросили далеко вперед на Сантьяго Хименеса. 2:0.

Даже эта победа оставляет "Милан" на девятом месте перед матчами всей Топ-8 в этом туре. Четвертое место прямо сейчас опережает его на шесть очков. Но хотя бы вторая гостевая победа подряд, 2:0 здесь после 4:0 против "Удинезе". А "Венеция" остается в зоне вылета. До спасительного 17-го места лишь одно очко, но всем конкурентам еще играть в этом туре.

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Комо. "Джузеппе Синигалья"

"Комо" - "Дженоа" 1:0

Гол: Стрефецца 59

Благодаря этой победе "Комо" официально обеспечил себе место в Серии А на следующий сезон. Отличное достижение новичка лиги за четыре своих матча до финиша. "Дженоа" также не стоит беспокоиться. Она может обеспечить себе место в Высшем дивизионе по итогам этого тура. Разумеется, зависит от результатов конкурентов.

Руслан Малиновский не попал в заявку "Дженоа" из-за травмы.