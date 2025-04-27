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В последний момент понадобилась замена. Нападающий Милана травмировался на разминке перед матчем с Венецией

Италия

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В последний момент понадобилась замена. Нападающий Милана травмировался на разминке перед матчем с Венецией

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Милана" травмировался на разминке перед матчем с "Венецией".

Лука Йович выбыл со стартового состава "Милана" из-за полученной травмы перед поединком. Он почувствовал боль в пояснице, и тренер заменил сербского нападающего на Абрахама.

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В полуфинальном матче Кубка Италии Йович сыграл 78 минут и отметился дублем. К слову, в трёх последних матчах Серии А нападающий выходил со старта.

"Милан" обыграл "Венецию" со счётом 1:0 и на момент написания новости занимает 9-е место с 54-мя баллами.

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Милан Лука Йович
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Источник:
Football-Italia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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