Серия А. Интер - Рома 0:1. Чемпион разваливается?

Серия А. 34-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Рома" 0:1

Гол: Суле 22

"Интер": Зоммер, Павар (Биссек 15), Ачерби, Аугусто, Дармиан (Думфриз 64), Чалханоглу, Барелла (Зелински 80), Фраттези (Корреа 80), Димарко (Залевски 64), Арнаутович, Лаутаро Мартинес

"Рома": Свилар, Челик, Манчини, Ндика, Анхелиньо, М. Коне (Гурна-Дуат 68), Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (Писилли 68), Суле (Ренш 85), Шомуродов (Бальданци 58), Довбик (Эль-Шаарави 85)

Предупреждения: Лаутаро Мартинес 45 - Манчини 3, М. Коне 63

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

Неужели "Интер" и вправду разваливается, остался без бензина, заглох физически и ментально? И именно в решающие моменты сезона, когда мог завоевать три трофея, а теперь скорее кажется, что останется без единого? Три поражения подряд во всех турнирах, чего не было с 2017-го года - явные признаки этого. Как и его игра - совершенно унылая, лишенная энергии и мысли.

Симоне Индзаги заявляет, что усталость - не оправдание, что команда должна быть выше этого. Но говорить всегда легче, чем делать. В концовке разгромно проигранного "Милану" матча Кубка в среду он кричал арбитрам: "Не нужно добавленного времени", перед первой тренировкой после того матча вел беседу с игроками на повышенных тонах. Он сам чувствует кризис команды.

"Рома" же как раз в полном порядке. Сегодня она не проиграла в 18-ом матче лиги подряд, добыв в них 13-ую победу, в последних уже 11-ти добыла девять побед и две ничьи. Клаудио Раньери работает великолепно. Правда, ее игра в атаке крайне бледна, победы приходят практически лишь со счетом 1:0. Но ведь с завидным постоянством. Вот и еще одна такая.

Нынешняя победа, разумеется, особенная. В гостях над чемпионом. После четырех поражений от "Интера" подряд. Всего вторая победа в сезоне в лиге над командой Топ-9. Без побед в Топ-матчах "Рома" не может рассчитывать на выход в Лигу Чемпионов, поскольку таких осталось еще целых три. Но вот сегодня она впервые за долгое время доказала, что способна выиграть и такие.

Первые примерно полчаса "Интер" провалил. На 29-ой минуте проигрывал по ударам по воротам со счетом 1:8, и по игре все так и выглядело. А "Рома", играя осторожно, не авантюрно, находила свои атаки, блестяще перекрывала оборону. Раньери сильно удивил ультраaтакующим составом с двумя чистыми форвардами и чистым атакером Суле на позиции латераля. Но ведь работало.

Не сказать, что она создала много опасных моментов. Но неплохо пробивала из-за пределов штрафной. Кристанте должен был замыкать точнее на входе в штрафную. Шомуродова заблокировали в метрах от ворот. И гол состоялся. Суле пытался прорваться, забросил в центр штрафной, оттуда мяч отскочил направо к нему же, и Матиас пробил мимо вратаря.

Минуты с 30-ой началась постоянная осада ворот Свилара. "Интер" пытался давить, создавать. Но получалось у него плохо. Без скорости, без идей, без порядка. А когда что-то получалось - Арнаутович и Аугусто пробивали неточно с 11-16 метров. Во втором тайме Думфриз пробил головой, но Свилар взял, вновь били неточно с линии штрафной и дальше.

Супермомент создал Барелла, выскочив справа на вратаря. Но не попал в ворота. А "Рома" создавала супермоменты в контратаках. Довбика оставили перед вратарем, но он замешкался, Ачерби подставил ногу, и удар полетел выше ворот. Оказался перед вратарем и Писилли, но без помех пробил неточно. Ренш головой почти в упор пробил слабо и в Зоммера.

"Интер" едет в Барселону на первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов в ужасном настроении. А может быть еще в худшем, если сегодня вечером "Наполи" воспользуется подарком и выйдет на первое место. "Рома" же прямо сейчас на пятом месте в равенстве очков с четвертым, лигочемпионским. Почти всем конкурентам еще играть в этом туре, но "волки" явно борются.

Довбик тяжело работал, боролся в глубине поля. Насыщенная атака вроде бы должна была помочь ему с мячами, но в первом тайме такого не было. Лишь во втором он начал выходить на простор, убежал в три отличные контратаки. Но в одной был заблокирован, и Суле пробил неточно, во второй Ачерби успел спасти, в еще одной он пробил, но Зоммер четко взял.

Его статистика - два удара по воротам, пас под удар, 14 передач с 86-ю процентами точности, 23 касания мяча, из них пять - в штрафной площадке соперника (больше всех в команде). По общему числу пасов и касаний он был худшим в стартовом составе "Ромы", кроме Шомуродова, которого заменили на 27 минут раньше. Участвовал в шести единоборствах, выиграл лишь одно.