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Артём Довбик сыграл 86 минут против Интера. Какие оценки получил украинец?

Италия
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Такое положение не радует

Артём Довбик сыграл 86 минут против Интера. Какие оценки получил украинец?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий Артём Довбик сыграл 86 минут против "Интера".

Футболист нанёс один удар по воротам и ещё один удар был заблокирован. Украинец сделал 86% точных передач, один ключевой пас. В матче Довбик выиграл одно единоборство в воздухе.

WhoScored оценил игру украинца в 6,3 балла.

Артём Довбик сыграл 86 минут против Интера. Какие оценки получил украинец? - изображение 1

SofaScore поставила 6,4 балла.

Артём Довбик сыграл 86 минут против Интера. Какие оценки получил украинец? - изображение 2
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К слову, матч "Интера" с "Ромой" закончился со счётом 0:1. "Волки" поднялась на 5-е место, набрав 60 баллов.

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Артем Довбик Рома (Италия)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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