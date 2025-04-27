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Артём Довбик сыграл 86 минут против Интера. Какие оценки получил украинец?
Такое положение не радует
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий Артём Довбик сыграл 86 минут против "Интера".
Футболист нанёс один удар по воротам и ещё один удар был заблокирован. Украинец сделал 86% точных передач, один ключевой пас. В матче Довбик выиграл одно единоборство в воздухе.
WhoScored оценил игру украинца в 6,3 балла.
SofaScore поставила 6,4 балла.
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К слову, матч "Интера" с "Ромой" закончился со счётом 0:1. "Волки" поднялась на 5-е место, набрав 60 баллов.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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