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Серия А. Интер – Рома 0:1. Обзор матча

Италия

Нерадзурри не вовремя попали в кризис

Серия А. Интер – Рома 0:1. Обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Волки" открыли счет на экваторе первого тайма. Это взятие ворот оказалось единственным. "Змеи" уверенно контролировали мяч (владение 70%), но с завершением атак были существенные проблемы. Хозяева нанесли 17 ударов и всего дважды попали в створ. "Джаллоросси" также активно угрожали чужим воротам (19 ударов).

Подопечные Индзаги занимают второе место (71 балл) и 3 мая будут принимать "Верону". Столичная команда – шестая (60 очков) и в следующее воскресенье будет играть дома с "Фиорентиной".

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Серия А, 34 тур

Стадион: Стадио Джузеппе Меацца (Милан)

Главный судья: Микаэль Фаббри (Италия)

"Интер" – "Рома" 0:1

Гол: Суле, 22

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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