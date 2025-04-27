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Серия А. Интер – Рома 0:1. Обзор матча
Нерадзурри не вовремя попали в кризис
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Волки" открыли счет на экваторе первого тайма. Это взятие ворот оказалось единственным. "Змеи" уверенно контролировали мяч (владение 70%), но с завершением атак были существенные проблемы. Хозяева нанесли 17 ударов и всего дважды попали в створ. "Джаллоросси" также активно угрожали чужим воротам (19 ударов).
Подопечные Индзаги занимают второе место (71 балл) и 3 мая будут принимать "Верону". Столичная команда – шестая (60 очков) и в следующее воскресенье будет играть дома с "Фиорентиной".
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Серия А, 34 тур
Стадион: Стадио Джузеппе Меацца (Милан)
Главный судья: Микаэль Фаббри (Италия)
Гол: Суле, 22
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