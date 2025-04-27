Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серия А. Наполи убегает от Интера, Аталанта подпускает Ювентус
Три очка гандикапа команды Антонио Конте
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 34-й тур
Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
"Наполи" - "Торино" 2:0
Голы: МакТоминей 7, 41
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно (Рафа Марин 65), Оливера (Распадори 86), Политано, Лоботка (Гилмор 86), Ангисса (Биллинг 58), МакТоминей, Спинаццола, Лукаку (Симеоне 86)
"Торино": Милинкович-Савич, Педерсен, Коко (Карамо 68), Марипан, Мазина (Валюкевич 85), Бираги (Лазаро 59), Тамез (Илич 46), Линетти (Влашич 59), Элмас, Касадеи, Адамс
Предупреждения: Марипан 44, Илич 53, Лазаро 90+1
Главный арбитр: Маурицио Мариани
===========
Бергамо. "Гевисс Стадиум"
"Аталанта" - "Лечче" 1:1
Голы: Ретеги 69 (пен.) - Карлссон 29 (пен.)
"Аталанта": Карнезекки, Коссуну (Руджери 59), Хиен, Джимсити, Белланова (Куадрадо 46), Эдерсон (Самарджич 80), Де Роон, Дзаппакоста, Пашалич (Де Кетеларе 64), Лукман, Ретеги (Мальдини 80)
"Лечче": Фальконе, Жилбер, Гашпар, Баширотто, Галло, Кулибали, Пьерре (Рамадани 85), Каба, Пьеротти (Д. Вейга 76), Ребич (Бурнете 85), Карлссон (Хельгасон 70)
Предупреждения: Дзаппакоста 78 - Галло 49
Главный арбитр: Федерико Ла Пенна
Популярное сейчас
- Динамо идет к чемпионству, Шахтер - третий. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Динамо избегает поражения от Шахтера в компенсированное время
- Украинское классическое. Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Президент ФИФА Инфантино подтверждает игру с участием легенд футбола в честь Папы Франциска
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира