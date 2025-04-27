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Серия А. Наполи убегает от Интера, Аталанта подпускает Ювентус

Италия

Три очка гандикапа команды Антонио Конте

Серия А. Наполи убегает от Интера, Аталанта подпускает Ювентус

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 34-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Торино" 2:0

Голы: МакТоминей 7, 41

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно (Рафа Марин 65), Оливера (Распадори 86), Политано, Лоботка (Гилмор 86), Ангисса (Биллинг 58), МакТоминей, Спинаццола, Лукаку (Симеоне 86)

"Торино": Милинкович-Савич, Педерсен, Коко (Карамо 68), Марипан, Мазина (Валюкевич 85), Бираги (Лазаро 59), Тамез (Илич 46), Линетти (Влашич 59), Элмас, Касадеи, Адамс

Предупреждения: Марипан 44, Илич 53, Лазаро 90+1

Главный арбитр: Маурицио Мариани

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Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Лечче" 1:1

Голы: Ретеги 69 (пен.) - Карлссон 29 (пен.)

"Аталанта": Карнезекки, Коссуну (Руджери 59), Хиен, Джимсити, Белланова (Куадрадо 46), Эдерсон (Самарджич 80), Де Роон, Дзаппакоста, Пашалич (Де Кетеларе 64), Лукман, Ретеги (Мальдини 80)

"Лечче": Фальконе, Жилбер, Гашпар, Баширотто, Галло, Кулибали, Пьерре (Рамадани 85), Каба, Пьеротти (Д. Вейга 76), Ребич (Бурнете 85), Карлссон (Хельгасон 70)

Предупреждения: Дзаппакоста 78 - Галло 49

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

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