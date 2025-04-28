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Лидер Ноттингем Фореста может продолжить карьеру в Италии
Интересуются несколько клубов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, английский вингер Каллум Хадсон-Одои, который перешел в "Ноттингем Форест" из "Челси", стал ключевой фигурой в схеме своей команды.
Теперь интерес к нему проявляют "Рома", "Наполи" и несколько английских клубов. Итальянцы стремятся поднять свое качество игры и видят в англичанине шанс подписать футболиста с большим потенциалом и опытом в топовых европейских лигах.
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"Лесники" вынуждены оперативно реагировать на интерес к Хадсону-Одои, поэтому клуб начал переговоры с представителями игрока о продлении контракта, который действует до лета 2026 года. Цель – избежать возможной потери игрока в следующее трансферное окно и сохранить одного из самых опасных атакующих исполнителей в составе.
Добавим, что в этом сезоне на счету вингера 5 голов и 3 ассиста в 33-х матчах за "Форест" во всех турнирах.
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