Симоне Индзаги: Это три тяжелых поражения, и мы к такому не привыкли

"Интер" потерпел третье поражение подряд во всех турнирах, уступив "Роме" (0:1). По завершении встречи главный тренер "нерадзурри" Симоне Индзаги поделился своими мыслями.

"Эти недели были тяжелыми – три подряд поражения, которые очень болят. Команда пыталась действовать с холодной головой и в то же время отдала много сердца. Наши болельщики это увидели. К сожалению, мы проиграли дома очень важный для нас матч, но поддержка фанатов нас порадовала.

Это три тяжелых поражения, и мы к такому не привыкли: плотный календарь, потери игроков, ауты, пенальти... Но сейчас не время оправдываться – надо смотреть на себя и пытаться восстановить физическую и ментальную энергию.

Мы должны были действовать лучше как команда в первом тайме – прессинговали не коллективно, а в одиночку. Мы пропустили после рикошета, но "Рома" сыграла очень хорошо. Во втором тайме мы старались, но такой уж футбол. Нам не хватало хладнокровия, которое теперь надо вернуть, ведь впереди важные матчи. Теперь все мысли – о "Барселоне", мы хорошо знаем эту команду, едем с уважением, но не со страхом", – сказал Индзаги.