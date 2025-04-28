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Главный тренер Ромы прокомментировал победу над Интером

Италия

Посвятил победу болельщикам

Главный тренер Ромы прокомментировал победу над Интером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери дал интервью после победы над "Интером" (1:0).

"Эту победу мы посвящаем нашим болельщикам. Они не смогли приехать, и нам очень хотелось заставить их гордиться нами. Мы хотели победить, мы приехали сюда с желанием и решимостью выиграть.

Думаю, что первые 30 минут были действительно очень хорошими. Мы все-таки играли против "Интера", поэтому потом, конечно, они приспособились, но мы действовали очень слаженно, пытаясь перекрывать все возможности, которые они пытались создать.

Знаете, я действительно очень рад за болельщиков и за игроков – за те жертвы, которые они приносят. Это было непросто: мы еще никогда не побеждали топ-команду, а здесь выиграли у соперника, силу которого все знают. Так что мы действительно счастливы. Но теперь надо двигаться дальше. Впереди – "Фиорентина", и мы уже думаем о ней. Это хорошая команда, которая также сейчас в хорошей форме", – сказал Раньери.

Добавим, что после этого матча "Рома" занимает шестое место в турнирной таблице Серии А с 60 очками.

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Клаудио Раньери Интер (Милан) Рома (Италия)
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Источник:
AS Roma
Опубликовал: Алексей Полищук
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