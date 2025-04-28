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Когда и удаление не помеха. Ювентус - Монца 2:0. Видео голов и обзор матча

Италия
Обновлено

Подопечные Тудора показали более высокий уровень

Когда и удаление не помеха. Ювентус - Монца 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ювентус" уверенно переиграл "Монцу" в 34-м туре чемпионата Италии.

Принесли победу "бьянконери" Нико Гонсалес и Рандаль Коло Муани.

Перед самым перерывом в составе "Юве" получил красную карточку Кенан Йылдыз, но соперник образовавшимся преимуществом не воспользовался.

Серия А. 34-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Монца" 2:0

Голы: Н. Гонсалес 11, Коло Муани 33

Удаление: Йылдыз 45+2 (прямая красная)

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