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Когда и удаление не помеха. Ювентус - Монца 2:0. Видео голов и обзор матча
Подопечные Тудора показали более высокий уровень
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" уверенно переиграл "Монцу" в 34-м туре чемпионата Италии.
Принесли победу "бьянконери" Нико Гонсалес и Рандаль Коло Муани.
Перед самым перерывом в составе "Юве" получил красную карточку Кенан Йылдыз, но соперник образовавшимся преимуществом не воспользовался.
Серия А. 34-й тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Монца" 2:0
Голы: Н. Гонсалес 11, Коло Муани 33
Удаление: Йылдыз 45+2 (прямая красная)
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