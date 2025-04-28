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Два удара в створ - два гола. Наполи - Торино 2:0. Видеообзор матча

Италия

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Два удара в створ - два гола. Наполи - Торино 2:0. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Наполи" взял верх над "Торино" в 34-м туре чемпионата Италии.

Дублем за "адзурри" отметился Скотт Мактоминей. Это были единственные два удара в створ ворот за весь поединок.

Благодаря этой победе "Наполи" поднялся на вершину турнирной таблице, опередив проигравший "Роме" "Интер".

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Серия А. 34-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Торино" 2:0

Голы: Мактоминей 7, 41

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