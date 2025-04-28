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О борьбе за Скудетто можно забыть. Аталанта - Лечче 1:1. Видео голов и обзор матча
Не дожали бергамаски
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" потеряла очки в домашней игре с "Лечче" в рамках 34-го тура чемпионата Италии.
За гостей отличился Йеспер Карлссон, за хозяев - Матео Ретеги. Оба гола были забиты с пенальти.
В турнирной таблице "Аталанта" идет на третьем месте и теперь отстает от лидирующего "Наполи" на семь очков.
Серия А. 34-й тур
Бергамо. "Гевисс Стадиум"
"Аталанта" - "Лечче" 1:1
Голы: Ретеги 69 (пен.) - Карлссон 29 (пен.)
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