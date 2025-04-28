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О борьбе за Скудетто можно забыть. Аталанта - Лечче 1:1. Видео голов и обзор матча

Италия

Не дожали бергамаски

О борьбе за Скудетто можно забыть. Аталанта - Лечче 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Аталанта" потеряла очки в домашней игре с "Лечче" в рамках 34-го тура чемпионата Италии.

За гостей отличился Йеспер Карлссон, за хозяев - Матео Ретеги. Оба гола были забиты с пенальти.

В турнирной таблице "Аталанта" идет на третьем месте и теперь отстает от лидирующего "Наполи" на семь очков.

Серия А. 34-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Лечче" 1:1

Голы: Ретеги 69 (пен.) - Карлссон 29 (пен.)

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