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Манчестер Сити готовится сделать предложение за лидера Аталанты

Италия

Полузащитник может сменить клуб этим летом 

Манчестер Сити готовится сделать предложение за лидера Аталанты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянская "Аталанта" летом, вероятно, потеряет своего полузащитника Эдерсона, ведь большой интерес к игроку проявляет "Манчестер Сити".

Как сообщает издание Tutto Atalanta, "горожане" готовы предложить около 50 миллионов евро, чтобы подписать Эдерсона, который очень интересует Пепа Гвардиолу. Такая сумма может заинтересовать "Аталанту", ведь клуб получит значительную капитальную прибыль, которую можно будет использовать для подписания потенциальных новичков.

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И хотя "Аталанта" предпочитает не продавать бразильца, клуб все же присматривается к поиску потенциальной замены. "Манчестер Сити" уже сделал первый шаг, и теперь все зависит от того, как итальянцы будут реагировать на ситуацию и какую позицию они будут занимать.

Добавим, что в этом сезоне на счету Эдерсона 5 голов и 2 ассиста в 45 матчах за "Аталанту" во всех турнирах.

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Аталанта (Бергамо) Манчестер Сити Эдерсон
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Источник:
Tutto Atalanta
Опубликовал: Алексей Полищук
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