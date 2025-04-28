Главный тренер Ювентуса прокомментировал победу над Монцой

Наставник "Ювентуса" Игор Тудор пообщался с журналистами на послематчевой пресс-конференции после победы над "Монцой" со счетом 2:0.

"Я очень доволен как первым, так и вторым таймом. В первом мы доминировали и могли забить еще два гола. Во втором мне понравилось, как команда боролась – это поможет нам расти. Это двойная победа. Такой прогресс во втором тайме – важный момент. Те, кто в футболе, знают, что в сложностях ты растешь лучше.

У нас не хватало зрелости, чтобы как-то иначе контролировать мяч во втором тайме. Здесь можно долго говорить, но это был единственный вариант – стоять глубоко, играть длинными передачами и бороться. Мы именно так и сделали, организованно, и это оказалось правильным решением", – сказал Тудор.