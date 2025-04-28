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Главный тренер Ювентуса прокомментировал победу над Монцой
Доволен обоими таймами
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Ювентуса" Игор Тудор пообщался с журналистами на послематчевой пресс-конференции после победы над "Монцой" со счетом 2:0.
"Я очень доволен как первым, так и вторым таймом. В первом мы доминировали и могли забить еще два гола. Во втором мне понравилось, как команда боролась – это поможет нам расти. Это двойная победа. Такой прогресс во втором тайме – важный момент. Те, кто в футболе, знают, что в сложностях ты растешь лучше.
У нас не хватало зрелости, чтобы как-то иначе контролировать мяч во втором тайме. Здесь можно долго говорить, но это был единственный вариант – стоять глубоко, играть длинными передачами и бороться. Мы именно так и сделали, организованно, и это оказалось правильным решением", – сказал Тудор.
Добавим, что за 4 тура до конца чемпионата "Ювентус" занимает 4 место в турнирной таблице Серии А с 62 очками.
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