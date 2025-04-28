Гасперини - после 1:1 с Лечче: Я обеспокоен высокомерием Аталанты

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини раскритиковал подопечных после ничьи с "Лечче" (1:1).

"Я действительно не ожидал такого настроя на игре, который бы я описал как ужасный. Затем нам удалось вернуться на правильный путь.

У меня такое ощущение, что некоторые люди не воспринимают целей, которых мы должны достичь. Они ведут себя так, будто "Аталанте" легко квалифицироваться в Лигу чемпионов, но нам нужно смотреть на команды, которые находятся позади нас в таблице.

Такое отношение, безусловно, вредит "Аталанте", и мы должны взять на себя часть ответственности за это. Я вижу здесь некоторое высокомерие, и это меня беспокоит. Мы будем бороться до конца, чтобы достичь этой великой цели", - сказал специалист.