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Гасперини - после 1:1 с Лечче: Я обеспокоен высокомерием Аталанты
Грядет серьезный разговор внутри клуба
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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини раскритиковал подопечных после ничьи с "Лечче" (1:1).
"Я действительно не ожидал такого настроя на игре, который бы я описал как ужасный. Затем нам удалось вернуться на правильный путь.
У меня такое ощущение, что некоторые люди не воспринимают целей, которых мы должны достичь. Они ведут себя так, будто "Аталанте" легко квалифицироваться в Лигу чемпионов, но нам нужно смотреть на команды, которые находятся позади нас в таблице.
Такое отношение, безусловно, вредит "Аталанте", и мы должны взять на себя часть ответственности за это. Я вижу здесь некоторое высокомерие, и это меня беспокоит. Мы будем бороться до конца, чтобы достичь этой великой цели", - сказал специалист.
По итогам 34-х туров Серии А "Аталанта" находится на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 65 очков. У четвертого "Ювентуса" и пятой "Болоньи" по 62 и 60 баллов, соответственно.
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