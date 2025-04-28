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Удинезе - Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия
Обновлено

Удинезе - Болонья: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.04.25 ⋊ Серия А на UA-Футбол

Удинезе - Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Победа "Ювентуса" выбила "Болонью" из зоны Лиги Чемпионов. Нужно отвечать, побеждая других "бьянконери". "Бьянконери" из Удине, которым уже не за что играть, которые проиграли пять последних матчей. Реальная задача для "россоблу". Но "Удинезе" всегда способен больно покусать кого угодно. Особенно - дома.

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Серия А. 34-й тур

28 апреля. 19:30. Удине. "Блюэнерджи Арена"

"Удинезе" - "Болонья"

Трансляция: Megogo Football 2

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