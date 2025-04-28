Удинезе - Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Победа "Ювентуса" выбила "Болонью" из зоны Лиги Чемпионов. Нужно отвечать, побеждая других "бьянконери". "Бьянконери" из Удине, которым уже не за что играть, которые проиграли пять последних матчей. Реальная задача для "россоблу". Но "Удинезе" всегда способен больно покусать кого угодно. Особенно - дома.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Серия А. 34-й тур

28 апреля. 19:30. Удине. "Блюэнерджи Арена"

"Удинезе" - "Болонья"

Трансляция: Megogo Football 2