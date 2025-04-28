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Интер приближается к подписанию звездного нападающего из Лиги 1

Италия

Но конкуренты могут испортить трансфер

Интер приближается к подписанию звездного нападающего из Лиги 1

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает журналист Руди Галетти, "Интер" активно работает над трансфером нападающего Джонатана Дэвида. Ожидается, что 25-летний канадец покинет "Лилль" этим летом, когда истечет срок его контракта. Он будет доступен на правах свободного агента, что привлекло внимание многих топ-клубов. "Интер" еще в начале марта предложил Дэвиду контракт – соглашение на пять лет с зарплатой около 4,5 миллиона евро в год плюс бонусы.

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Источники утверждают, что "нерадзурри" приближаются к финализации сделки с форвардом, включая условия по агентским комиссиям и другим деталям. Президент клуба Джузеппе Маротта решительно настроен подписать игрока. Впрочем, ни одна сделка не завершена, пока Дэвид официально не подписал контракт с другим клубом, поэтому "Ливерпуль" внимательно следит за ситуацией, как и "Арсенал", "Ньюкасл" и "Вест Хэм".

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Футболист еще не принял окончательного решения относительно своего будущего, и именно поэтому "Ливерпуль" продолжает наблюдать. Новоиспеченные чемпионы Англии стремятся подписать нового форварда, учитывая неопределенность относительно будущего Дарвина Нуньеса.

Добавим, что в этом сезоне на счету Дэвида 25 голов и 11 ассистов в 46 матчах за "Лилль" во всех турнирах.

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Интер (Милан) Ливерпуль Лилль Джонатан Дэвид
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Алексей Полищук
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