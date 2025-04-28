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Защитник Ювентуса получил повреждение матче против Монцы

Италия

Келли прошел медицинское обследование

Защитник Ювентуса получил повреждение матче против Монцы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник туринского "Ювентуса" Ллойд Келли прошел медицинское обследование в J|Medical после того, как сообщил о мышечном дискомфорте в правом бедре в конце матча против "Монцы".

Диагностические тесты выявили у игрока повреждение подколенного сухожилия низкой степени тяжести.

Повторные обследования запланированы примерно через 10 дней, после чего станет известен точный срок восстановления футболиста.

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Ювентус (Турин) Монца Ллойд Келли
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Источник:
juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
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