Защитник Ювентуса получил повреждение матче против Монцы

Защитник туринского "Ювентуса" Ллойд Келли прошел медицинское обследование в J|Medical после того, как сообщил о мышечном дискомфорте в правом бедре в конце матча против "Монцы".

Диагностические тесты выявили у игрока повреждение подколенного сухожилия низкой степени тяжести.

Повторные обследования запланированы примерно через 10 дней, после чего станет известен точный срок восстановления футболиста.