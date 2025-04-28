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Защитник Ювентуса получил повреждение матче против Монцы
Келли прошел медицинское обследование
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник туринского "Ювентуса" Ллойд Келли прошел медицинское обследование в J|Medical после того, как сообщил о мышечном дискомфорте в правом бедре в конце матча против "Монцы".
Диагностические тесты выявили у игрока повреждение подколенного сухожилия низкой степени тяжести.
Повторные обследования запланированы примерно через 10 дней, после чего станет известен точный срок восстановления футболиста.
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Источник:juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
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