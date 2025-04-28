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Гасперини высказался о своем будущем в Аталанте

Италия

Специалист поделился своими мыслями

Гасперини высказался о своем будущем в Аталанте

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о своем будущем в клубе.

"Снова попасть в Лигу чемпионов было бы чем-то сверхъестественным. Я никогда не говорил, что покидаю "Аталанту". Я сказал, что не продлеваю свой контракт: это совсем другое", - заявил специалист.

Напомним, что Гасперини тренирует итальянскую команду с лета 2016 года.

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Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо)
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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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