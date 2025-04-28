Гасперини высказался о своем будущем в Аталанте

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о своем будущем в клубе.

"Снова попасть в Лигу чемпионов было бы чем-то сверхъестественным. Я никогда не говорил, что покидаю "Аталанту". Я сказал, что не продлеваю свой контракт: это совсем другое", - заявил специалист.