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Манчестер Юнайтед близок к подписанию контракта с форвардом Вулверхэмптона

Италия

Матеус Кунья летом, вероятно, сменит клуб

Манчестер Юнайтед близок к подписанию контракта с форвардом Вулверхэмптона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" активно работает над усилением состава на следующий сезон и проявляет серьезный интерес к нападающему "Вулверхэмптона" Матеусу Кунье.

По информации Фабрицио Романо, в настоящее время "красные дьяволы" находятся на стадии согласования последних деталей личного контракта с 25-летним бразильским футболистом. Отмечается, что сам Кунья желает присоединиться к проекту "Манчестер Юнайтед".

Матеус в текущем сезоне забил 17 голов и отдал 6 ассистов в 32 матчах за "Вулверхэмптон".

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Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Матеус Кунья
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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