Манчестер Юнайтед близок к подписанию контракта с форвардом Вулверхэмптона

"Манчестер Юнайтед" активно работает над усилением состава на следующий сезон и проявляет серьезный интерес к нападающему "Вулверхэмптона" Матеусу Кунье.

По информации Фабрицио Романо, в настоящее время "красные дьяволы" находятся на стадии согласования последних деталей личного контракта с 25-летним бразильским футболистом. Отмечается, что сам Кунья желает присоединиться к проекту "Манчестер Юнайтед".

Матеус в текущем сезоне забил 17 голов и отдал 6 ассистов в 32 матчах за "Вулверхэмптон".