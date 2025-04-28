Буффон - об отборе на ЧМ: Италии нужно проявить немного здорового сумасшествия и высокомерия

Глава делегации сборной Италии Джанлуиджи Буффон считает, что национальной команде нужно будет проявить "немного высокомерия" в отборочных матчах Чемпионата мира, особенно в важной игре против Норвегии

"На кону выход на Чемпионат Мира, и это главная цель. В июне нас ждет важный матч. В определенный момент нужно проявить немного здорового безумия и немного высокомерия, которое заставит нас сказать: "Мы - Италия".

Так же, как мы это сделали во Франции после Евро. Мы должны выйти и заявить: "Мы хотим на Чемпионат Мира, несмотря ни на что".