Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Буффон - об отборе на ЧМ: Италии нужно проявить немного здорового сумасшествия и высокомерия
Джанлуиджи высказался о предстоящих матчах отбора на ЧМ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Глава делегации сборной Италии Джанлуиджи Буффон считает, что национальной команде нужно будет проявить "немного высокомерия" в отборочных матчах Чемпионата мира, особенно в важной игре против Норвегии
"На кону выход на Чемпионат Мира, и это главная цель. В июне нас ждет важный матч. В определенный момент нужно проявить немного здорового безумия и немного высокомерия, которое заставит нас сказать: "Мы - Италия".
Так же, как мы это сделали во Франции после Евро. Мы должны выйти и заявить: "Мы хотим на Чемпионат Мира, несмотря ни на что".
Напомним, что матч Норвегия - Италия стартует 6 июня в 21:45 по Киеву.
Популярное сейчас
- Изменить принципам? Ахметов летом может пригласить на пост главного тренера Шахтера украинца
- Лавров выдвинул условия России для "урегулирования" войны с Украиной
- Барселона и Динамо демонстрируют характер. Обзор испанского и украинского Класико
- Связано с Довбиком. Раньери может сделать новый тактический ход в Роме
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО