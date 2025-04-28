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Буффон - об отборе на ЧМ: Италии нужно проявить немного здорового сумасшествия и высокомерия

Италия

Джанлуиджи высказался о предстоящих матчах отбора на ЧМ

Буффон - об отборе на ЧМ: Италии нужно проявить немного здорового сумасшествия и высокомерия

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Глава делегации сборной Италии Джанлуиджи Буффон считает, что национальной команде нужно будет проявить "немного высокомерия" в отборочных матчах Чемпионата мира, особенно в важной игре против Норвегии

"На кону выход на Чемпионат Мира, и это главная цель. В июне нас ждет важный матч. В определенный момент нужно проявить немного здорового безумия и немного высокомерия, которое заставит нас сказать: "Мы - Италия".

Так же, как мы это сделали во Франции после Евро. Мы должны выйти и заявить: "Мы хотим на Чемпионат Мира, несмотря ни на что".

Напомним, что матч Норвегия - Италия стартует 6 июня в 21:45 по Киеву.

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Италия Джанлуиджи Буффон
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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