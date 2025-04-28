Серия А. Болонья отдает четвертое место Ювентусу

Серия А. 34-й тур

Удине. "Блюэнерджи Арена"

"Удинезе" - "Болонья" 0:0

"Удинезе": Окойе, Эхизибе, Т. Кристенсен, Соле, Кабаселе (Джаннетти 81), Х. Камара, Атта (Ловрич 87), Карлстрем, Эккеленкамп (Модешту 36), Пайеро (Саррага 87), Дэвис (Браво 81)

"Болонья": Скорупски, Калабрия, Беукема, Лукуми, Миранда, Фройлер (Моро 83), Эбишер (Побега 46), Орсолини, Одгар (Фаббиан 62), Домингес (Камбиаги 63), Даллинга (Кастро 83)

Предупреждения: Пайеро 66, Карлстрем 70, Эхизибе 90 - Беукема 50, Лукуми 85

Главный арбитр: Фабио Мареска

Второй выход в Кубок Чемпионов подряд и второй с 1964-го года плюс первый выход в финал Кубка подряд и первая победа в нем с 1974-го года. Нынешний сезон может стать для "Болоньи" волшебным. За предыдущие девять дней она сделала два больших шага к такому, переиграв "Интер" в лиге и выйдя на четвертое место, а также победив "Эмполи" и выйдя в финал Коппа. Однако сегодня в Серии А отступила.

Предпосылки к отступлению были. "Россоблу" устали после плотного матча в четверг. Также те две победы они добыли дома, а сегодня играли в гостях, где выиграли лишь два из семи предыдущих матчей в лиге, да и те - с трудом у аутсайдеров. А конкретно "Удинезе" в гостях они не победили в восьмой раз в девяти последних очных матчах. На всех полях между ними сегодня состоялась третья ничья подряд.

Теоретически фриуланцы в своем нынешнем состоянии были более легкой жертвой, чем обычно. Поскольку застряли в середине турнирной таблицы далеко и от вылета и от Еврокубков, значит, завершили сезон, поскольку проиграли пять предыдущих матчей лиги на всех полях подряд. Но их стадион остается опасным для всех гостей. И сегодня они вышли прерывать ужасную серию, играть за свою честь.

Первый тайм "Удинезе" и вовсе должен был выиграть. Он делал то, что лучше всего делать против "Болоньи" - отдать ей мяч процентов на 70 времени, наблюдать за ее стерильным владением и жалить в контратаках и перехватах. Уже в дебюте Дэвис перехватил и метров с 18-ти попал в стойку. В таких же моментах Эккеленкамп пробил неточно, а удар Пайеро отбил вратарь.

Скорупски даже совершил два суперсейва, хотя там свистели фолы в атаке. А Окойе вступил в игру лишь в концовке тайма, когда успел заблокировать соперника на углу своей штрафной. Но и после этого вновь Дэвис перехватил, вновь бил метров с 18-ти - рикошет и угловой. Пайеро еще и чуть не закрутил его в сетку. А Одгар забил, но с явного фола на вратаре.

Просыпаться "Болонья" начала лишь к минуте 60-ой и сумела создать неплохие отрезки давления. Серии угловых. Штрафной удар Орсолини попал в перекладину. Беукема дважды бил головой. Хотя "Удинезе" справился. Соле даже чуть не перебросил вратаря издали, серия рикошетов чуть не привела к голу хозяев. А в концовке и Орсолини головой не попал в упор, и Скорупски вытащил штрафной удар Ловрича.

Вообще-то, "Болонья" выиграла лишь один из четырех последних матчей лиги, включая отчетный. Потому ожидаемо потеряла место в Топ-4. До него совсем недалеко, лишь одно очко, и в следующем туре принимать команду с этого места - "Ювентус". Но вот там уже нужно будет побеждать. А "Удинезе" прерывает серию из пяти поражений, но остается 12-ым.