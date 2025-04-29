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Дублем на дубль. Лацио - Парма 2:2. Видео голов и обзор матча

Италия
Обновлено

"Орлы" еле отыгрываются в домашней игре

Дублем на дубль. Лацио - Парма 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол

"Лацио" сыграл вничью с "Пармой" в 34-м туре чемпионата Италии.

Сперва дублем за гостей отличился Якоб Ондрейка, а во втором тайме два гола на свой счет записал в составе римлян Педро Родригес.

Таким образом, "Лацио" упустил шанс по очкам сравняться со стоящим 4-м в таблице "Ювентусом".

Серия А. 34-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Парма" 2:2

Голы: Педро 79, 84 - Ондрейка 3, 46

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