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Клуб Артема Довбика связался с тренером своего соперника по Серии А
Один из кандидатов на должность
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает Sky Sport Italia, наставник "Комо" Сеск Фабрегас – среди кандидатов на должность главного тренера "Ромы". Римляне уже несколько месяцев работают над поиском нового коуча, ведь Раньери еще в ноябре вышел с пенсии лишь для временной помощи клубу и покинет его летом. Согласно источнику, "Рома" уже вышла на контакт с Фабрегасом, чтобы обсудить возможное сотрудничество.
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Испанец вывел "Комо" в Серию А и досрочно обеспечил команде выживание в элите. Фабрегаса также связывают с "Миланом", "Ювентусом" и "РБ Лейпцигом", но в "Комо" настаивают, что он останется.
В борьбе за тренерское кресло "Ромы" Фабрегасу придется конкурировать с такими специалистами, как Стефано Пиоли, Франческо Фариоли и Патрик Виейра.
Добавим, что сейчас "Комо" занимает 11 место в турнирной таблице Серии А с 42 очками.
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